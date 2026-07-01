15 अगस्त को बदलेगी बिहार के 30 हजार परिवारों की किस्मत, सम्राट सरकार देगी 3-3 डिसमिल मुफ्त जमीन

आवंटन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्कल अधिकारी (CO) अपने-अपने इलाकों में पात्र भूमिहीन परिवारों की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद, इन चिन्हित परिवारों के नाम 'अभियान बसेरा पोर्टल' पर दर्ज किए जाएंगे। एक बार आवंटन प्रमाण-पत्रों के वितरण से जुड़ी सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, सक्षम अधिकारी प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे और 15 अगस्त को जमीन सौंप दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह अभियान सिर्फ 15 अगस्त तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति बेघर न रहे।