12 Kg वजन बढ़ाया, फिर 15 Kg घटाया! ‘लव एंड वॉर’ के लिए विक्की कौशल ने बदला पूरा लुक, ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश

संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे। ये भंसाली के साथ विक्की कौशल का पहला सहयोग होगा। तो वहीं, रणबीर कपूर 'सांवरिया' के बाद दूसरी बार और आलिया भट्ट 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद दूसरी बार भंसाली के साथ काम कर रही हैं। हालांकि, फिल्म की घोषणा 2024 में की गई थी। शुरुआत में इसे क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन बाद में रिलीज टाल दी गई। इसके बाद मार्च 2026 में रिलीज की चर्चा भी हुई, हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अब मेकर्स ने पुष्टि की है कि 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को थिएटर में रिलीज होगी।