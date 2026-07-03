IMD Red Alert Mumbai: लगातार बारिश से बेहाल मुंबई में वीकेंड पर और बरसेंगे बादल, शनिवार और रविवार के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी

Mumbai Heavy Rain: मायानगरी मुंबई में इस हफ्ते की शुरुआत से ही मानसून की लेटलतीफी के बाद जो बारिश शुरू हुई, उसने रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बेहद चौंकाने वाली चेतावनी जारी करते हुए मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों के लिए शनिवार और रविवार (4 और 5 जुलाई) को 'रेड अलर्ट' घोषित कर दिया है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि वीकेंड पर मुंबई भीषण बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त होने की आशंका है।