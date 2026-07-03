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IMD Red Alert Mumbai: लगातार बारिश से बेहाल मुंबई में वीकेंड पर और बरसेंगे बादल, शनिवार और रविवार के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी

Mumbai Rain Forecast: मौसम विभाग की इस चेतावनी ने मुंबईकरों की वीकेंड की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। अगर आप भी शनिवार या रविवार को चौपाटी घूमने या बाहर जाने का मन बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। इस बार की बारिश सिर्फ सुहानी नहीं, बल्कि मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित हो सकती है।
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मुंबई

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Manoj Vashisth

Jul 03, 2026

Mumbai Rain Forecast

IMD Red Alert Mumbai: IMD का अलर्ट: शनिवार और रविवार को मुंबई, ठाणे समेत चार जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश (फोटो सोर्स : PTI_News)

Mumbai Heavy Rain: मायानगरी मुंबई में इस हफ्ते की शुरुआत से ही मानसून की लेटलतीफी के बाद जो बारिश शुरू हुई, उसने रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बेहद चौंकाने वाली चेतावनी जारी करते हुए मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों के लिए शनिवार और रविवार (4 और 5 जुलाई) को 'रेड अलर्ट' घोषित कर दिया है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि वीकेंड पर मुंबई भीषण बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त होने की आशंका है।

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Updated on:

03 Jul 2026 05:11 pm

Published on:

03 Jul 2026 05:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / IMD Red Alert Mumbai: लगातार बारिश से बेहाल मुंबई में वीकेंड पर और बरसेंगे बादल, शनिवार और रविवार के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी

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