उद्धव ठाकरे के आरोप पर मंत्री संजय शिरसाट का पलटवार, बोले- राम मंदिर के पैसे से पार्टियां नहीं तोड़ी जातीं

Ram mandir Donation Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर बयानबाज़ी तेज हो गई है। मंत्री संजय शिरसाट ने इस मामले पर उद्धव ठाकरे के बयान को बचकाना बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फंड का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने के लिए नहीं किया जाता। बल्कि यह पैसा पूरी तरह से मंदिर के निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा जैसे कामों के लिए होता है। शिरसाट ने बताया कि इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और कहा कि अगर जांच के दौरान कोई और दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।