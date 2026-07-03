PM Modi Foreign Visit: 6 जुलाई से तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जानिए क्या है पूरा कार्यक्रम

PM Modi Foreign Visit (Photo: IANS)
PM Modi Foreign Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की छह दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरे का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इंडोनेशिया में पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उनकी प्रमुख बैठकें मेलबर्न में होंगी। दौरे का समापन न्यूजीलैंड में होगा।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग