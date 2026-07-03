‘RSS का असली काम लूट-खसोट करना है’ राम मंदिर चंदा चोरी पर आरएसएस के बयान के बाद कांग्रेस नेता ने लगाए कई गंभीर आरोप

होसबले ने कहा कि यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है और उसकी सिफारिशों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मंदिर प्रबंधन में यदि कोई कमी है तो उसे दूर कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही।