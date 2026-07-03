‘RSS का असली काम लूट-खसोट करना है’ राम मंदिर चंदा चोरी पर आरएसएस के बयान के बाद कांग्रेस नेता ने लगाए कई गंभीर आरोप

कांग्रेस ने आरएसएस पर लगाए कई आरोप
Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की पहली डिटेल प्रतिक्रिया के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने RSS और जांच प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर करोड़ों रामभक्तों की आस्था, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रामलला मंदिर के दान पात्रों में जमा राशि की कथित चोरी की घटना से पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
होसबले ने कहा कि यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है और उसकी सिफारिशों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मंदिर प्रबंधन में यदि कोई कमी है तो उसे दूर कर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही।
RSS के बयान के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ का बयान मामले की सच्चाई सामने लाने के बजाय अपनी छवि बचाने का प्रयास है।
खेड़ा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT का गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और पूरी प्रक्रिया गोपनीय तरीके से संचालित की गई, जिससे जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस मामले में बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाने और निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है।
पवन खेड़ा ने कहा कि राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मंदिर की व्यवस्था और संचालन पूरी तरह ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाता, तो इस तरह की कथित घटना सामने नहीं आती।
उन्होंने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन का वास्तविक चरित्र उसके बयानों से नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही से तय होगा। खेड़ा ने संघ पर तीखे राजनीतिक आरोप भी लगाए और कहा कि राम का नाम केवल दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अंत में पवन खेड़ा ने जोड़ा कि यही संघ का असली चेहरा है- मुंह में राम, बगल में छुरी। राम का नाम उसके लिए महज दिखावा है, उसका असली काम इसी तरह की लूट खसोट ही है।
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