इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण सामग्री वाले विज्ञापनों पर सरकार सख्त, Meta को तलब करने के निर्देश

दरअसल, मेटा मतलब कि इंस्टाग्राम हो या फेसबुक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया विज्ञापन है। साल 2025 में कंपनी की 98% आय विज्ञापनों से आई। इंस्टाग्राम की कमाई का भी बड़ा हिस्सा विज्ञापनों से होता है। मेटा का दावा है कि हर विज्ञापन पहले जांचा जाता है। इसके लिए एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रोफाइल मामलों में उनकी टीम खुद मैनुअली समीक्षा करती है। कंपनी का कहना है कि बच्चों के शोषण जैसी सामग्री रोकना उसकी प्राथमिकता है। 2025 में उसने 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध अकाउंट हटाए हैं।