अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: पुलिस स्टेशन नहीं, सीधे कोर्ट जाएंगे दिग्विजय सिंह, चंदा वापसी के लिए करेंगे केस

Digvijaya Singh Padyatra: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद (VHP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठनों ने दान राशि का दुरुपयोग किया है। दिग्विजय सिंह ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास की जमीन से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। उनके मुताबिक, यह पूरी तरह गैर-राजनीतिक यात्रा होगी और इसमें किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं ले जाया जाएगा।