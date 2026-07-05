ट्रंप का दावा: ‘सोचा था खामेनेई को लोग नापसंद करते थे’, ईरान से परमाणु समझौते पर भी दिया बयान

बता दें कि 36 वर्षों तक ईरान का नेतृत्व करने वाले अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध छिड़ गया। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। इस दौरान ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी भावुक नजर आए।