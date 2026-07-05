आखिर बेंजामिन नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप के करीब सहयोगियों का संदेह क्यों बढ़ा?

US Israel relations: अमेरिका में आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की यह बैठक बेंजामिन नेतन्याहू के अनुरोध पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक नाटो शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद अगले सप्ताह की शुरुआत में भी हो सकती है।