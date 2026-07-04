Khamenei Funeral: ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रहीं, आखिर कहां छिपे बैठे हैं मोजतबा, सीआईए और मोसाद के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं

अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 आधी रात के बाद 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम के एक गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ा। एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए 150 से अधिक विमानों ने काराकस में बुनियादी ढांचे पर हमले किए और डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने उनके मजबूत कंपाउंड पर छापा मारकर उन्हें हिरासत में ले लिया। अमेरिकी एजेंसी सीआईए ने महीनों तक इस जोड़े की दिनचर्या या 'लाइफस्टाइल पैटर्न' पर नजर रखी थी, यहां तक कि अमेरिकी सैनिकों को छापे की रिहर्सल कराने के लिए काराकस में उनके सुरक्षित ठिकाने का एक हूबहू मॉडल भी तैयार किया था।