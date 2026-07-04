गैंगरेप के आरोप में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का पोता गिरफ्तार, विपक्ष ने मांगा इशाक डार का इस्तीफा

Ishaq Dar Grandson Arrested: लाहौर में दो विदेशी महिलाओं के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में उनके पोते की कथित तौर पर गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। सीनेटर फैसल वावदा ने 29 जून को दो महिलाओं (एक वेनेजुएला की और दूसरी नीदरलैंड की) के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में अपने पोते मुहम्मद रजा डार की कथित संलिप्तता को लेकर इशाक डार के इस्तीफे की मांग की।