Ukraine Air Strike: यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला: मिग-29 लड़ाकू विमान पर बमबारी, एयरफील्ड लॉन्च व्हीकल तबाह

यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला कर मिग-29 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिया। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट)
Ukraine Drone Attack on Russia Bombing MiG-29 Fighter Jet: यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किया और मिग-29 लड़ाकू विमान पर बमबारी की । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने क्रीमिया के बेल्बेक एयरबेस पर ड्रोन हमले से रूस के मिग-29 जेट नष्ट कर दिया। हमले में एक एयरफील्ड लॉन्च व्हीकल भी तबाह हो गया, जो हमले के समय उस विमान की सर्विसिंग कर रहा था। जीयूआर ने हमले का एक्सक्लूसिव फुटेज जारी किया और रूस को करोड़ों डॉलर नुकसान होने का अनुमान लगाया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला अधिकृत क्रीमिया के काचा हवाई अड्डे पर हुआ। यूक्रेन की रक्षा खुफिया विभाग की प्राथमिक विशेष बल इकाई ने इस हमले को अंजाम दिया। रात को प्रिमरी ने अस्थायी रूप से कब्जे वाले सिम्फरोपोल के पास स्थित इरतीश हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीआईयू ने कहा, 'डीआईयू के विशेष बल अस्थायी रूप से कब्जे वाले प्रायद्वीप पर मॉस्कोवासियों की हवाई रक्षा प्रणाली को व्यवस्थित रूप से कमजोर करना जारी रखे हुए हैं, रडार, विमान-रोधी प्रणालियों और अब लड़ाकू विमानों को नष्ट कर रहे हैं।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेनी रक्षा बलों ने क्रीमिया में मिग-29 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया है। मई 2024 में, यूक्रेनी सेना ने बेलबेक हवाई अड्डे पर एटीएसीएमएस मिसाइल से हमला किया , जो मिग-31, सु-27 और मिग-29 विमानों का अड्डा था। इससे पहले 2025 में, क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया था।
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