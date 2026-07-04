Ukraine Air Strike: यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला: मिग-29 लड़ाकू विमान पर बमबारी, एयरफील्ड लॉन्च व्हीकल तबाह

Ukraine Drone Attack on Russia Bombing MiG-29 Fighter Jet: यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किया और मिग-29 लड़ाकू विमान पर बमबारी की । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने क्रीमिया के बेल्बेक एयरबेस पर ड्रोन हमले से रूस के मिग-29 जेट नष्ट कर दिया। हमले में एक एयरफील्ड लॉन्च व्हीकल भी तबाह हो गया, जो हमले के समय उस विमान की सर्विसिंग कर रहा था। जीयूआर ने हमले का एक्सक्लूसिव फुटेज जारी किया और रूस को करोड़ों डॉलर नुकसान होने का अनुमान लगाया।