Ali Khamenei funeral: ख़ामेनेई को 6 दिनों की अंतिम विदाई, तेहरान से मशहद तक क्या है हर शहर का धार्मिक और राजनीतिक महत्व?

खामेनेई का पार्थिव शरीर 7 जुलाई को धार्मिक शहर कोम (Qom) में अंतिम संस्कार की प्रार्थना और श्रद्धांजलि के लिए लाया जाएगा। क़ोम में धार्मिक रीतियां पूरी होने के बाद, उनका अंतिम संस्कार 9 जुलाई को मशहद शहर में स्थित इमाम रज़ा दरगाह में किया जाएगा। आइए जानते हैं कि क़ोम में ही क्यों खामनेई की धार्मिक रीतियां पूरी कराई जाएंगी। क़ोम में ईरान के सबसे प्रतिष्ठित शिया मदरसे हौज़ा-ए-इल्मिया स्थित हैं। यहां दुनिया भर से छात्र और धर्मगुरु धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। कई प्रमुख आयतुल्ला और शिया विद्वान यहीं से जुड़े रहे हैं। क़ोम में हज़रत फ़ातिमा मासूमेह का पवित्र मज़ार स्थित है। वे आठवें शिया इमाम रज़ा की बहन थीं। यह दरगाह शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति से पहले और उसके बाद क़ोम इस्लामी गणराज्य की धार्मिक विचारधारा का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां के धर्मगुरुओं ने ईरान की धार्मिक-राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।