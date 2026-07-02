Ram Mandir: भारत के किस मंदिर में आता है कितना चढ़ावा, कैसे होती है श्रद्धालुओं के दान की सुरक्षा?

इस समय अयोध्या के राम मंदिर में दान के गबन को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के अधिकांश प्रमुख मंदिर राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विशेष कानूनों के तहत संचालित होते हैं। इन कानूनों में प्रशासन, वित्तीय नियंत्रण, ऑडिट, जवाबदेही और सरकारी निगरानी के स्पष्ट प्रावधान होते हैं। इसके विपरीत अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक ट्रस्ट डीड के आधार पर संचालित होता है। यहां प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय मुख्य रूप से ट्रस्ट के भीतर लिए जाते हैं। यही कारण है कि इसकी तुलना अन्य वैधानिक मंदिर बोर्डों से अलग तरीके से की जाती है।