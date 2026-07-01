FIFA World Cup: मेसी और रोनाल्डो में कौन है सर्वश्रेष्ठ? दोनों ने अपनी मेहनत से बदल दी फुटबॉल की परिभाषा

लियोनेल मेसी बनाम रोनाल्डो
FIFA World Cup : महानता की जब भी बात होगी, तब फुटबॉल का इतिहास हमेशा दो गुटों में बंटा नजर आएगा। लियोनेल मेसी (Lionel Messi) और क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के प्रशंसक हमेशा दोनों की तुलना करते नजर आते हैं। पिछले दो दशकों से इन दोनों खिलाड़ियों ने फुटबॉल की दुनिया पर राज किया है। फुटबॉल के इतिहास में दन दोनों की सबसे लंबी और सबसे कड़ा मुकाबला करने वाली प्रतिद्वंद्विता रही है। दोनों के खेलने की शैली, शारीरिक बनावट और खेल के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही रहा है - सर्वश्रेष्ठ और सार्वकालिक प्रदर्शन।
व्यक्तिगत पुरस्कारों के मामले में मेसी का पलड़ा भारी नजर आता है। फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर (Ballon d'Or) को मेसी ने रिकॉर्ड 8 बार जीता है, जो इतिहास में सर्वाधिक है। रोनाल्डो इसे 5 बार अपने नाम कर चुके हैं। इसी तरह, यूरोप के शीर्ष स्कोरर को मिलने वाला यूरोपीय गोल्डन शू (European Golden Shoe) भी मेसी ने 6 बार, जबकि रोनाल्डो ने 4 बार जीता है।
फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की तुलना दशकों से बहस का विषय रही है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। मध्य-2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ इस तरह सामने आती है।
गोल करने की क्षमता में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पलड़ा भारी नजर आता है। उनके नाम क्लब और देश के लिए 900 से ज्यादा करियर गोल दर्ज हैं, जबकि लियोनेल मेसी भी 900 के करीब पहुंच चुके हैं। रोनाल्डो की पहचान जहां एक बेहतरीन गोल स्कोरर और फिनिशर के रूप में रही है, वहीं मेसी अपनी रचनात्मकता और खेल बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
टीम और टूर्नामेंट स्तर की सफलताओं में दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर है। मेसी के पास गौरव करने के लिए फुटबॉल का सबसे बड़ा चैंपनियशिप फीफा विश्व कप (2022) की एक ट्रॉफी है, जिसे रोनाल्डो अभी तक अपनी टीम के नाम करवा पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसके विपरीत, यूईएफए चैंपियंस लीग में रोनाल्डो का राज रहा है, जिसे उन्होंने 5 बार जीता है, जबकि मेसी ने इसे 4 बार अपने नाम किया है।
लंबे समय तक दोनों पर आरोप लगा कि वे क्लब स्तर पर तो सफल हैं, लेकिन अपने देश के लिए बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। रोनाल्डो ने 2016 में पुर्तगाल को यूरो कप (UEFA Euro) जिताकर अपने पर लगे इस प्रश्न का जवाब दे दिया। मेसी ने इसके जवाब में पहले 2021 में अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका जिताया और फिर कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 जीतकर इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। मेसी न केवल अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाने में सफल रहे, बल्कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (Golden Ball) भी बने। इस एक विश्व कप ट्रॉफी ने कई फुटबॉल दिग्गजों की नजर में मेसी को इस रेस में आगे खड़ा कर दिया।
लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप 2026 में अब तक 3 मैच खेले हैं और 6 गोल किए हैं। मौजूदा विश्व कप में अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक और फिर ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह इस बार भी टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। 2026 के टूर्नामेंट में उनका कुल विश्व कप गोल रिकॉर्ड (World Cup Highest Goal Record) 18 हो चुका है और उन्होंने जर्मनी के अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोसे (Miroslav Klose) के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मेसी छठा विश्व कप (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) खेल रहे हैं।
वहीं रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में अब तक 2 मैच खेले हैं और 2 गोल किए हैं। उन्होंने दोनों ही गोल ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान के खिलाफ किए। यह उनका 6ठा (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) फीफा विश्व कप है। वह अबतक सिर्फ 10 गोल ही कर पाए हैं।
अगर असिस्ट की बात करें तो मेसी आगे दिखाई देते हैं। अर्जेंटीना के इस दिग्गज ने गोल करने के साथ-साथ साथियों के लिए मौके बनाने में भी असाधारण योगदान दिया है। वहीं रोनाल्डो ने अपने करियर में गोल मशीन की भूमिका को बखूबी निभाया है। यदि खेल को बनाने और दूसरों की मदद करने (Playmaking) की बात करें, तो मेसी अपने 410 से अधिक कुल करियर असिस्ट के साथ रोनाल्डो के लगभग 255 असिस्ट के मुकाबले काफी आगे दिखाई देते हैं।
दोनों खिलाड़ियों की खेल शैली में जमीन-आसमान का अंतर है, जो उन्हें अपने-अपने तरीके से खास बनाता है। लियोनेल मेसी को बेहतरीन प्लेमेकर हैं। मेसी को दुनिया के महान फुटबॉलर डियोगो मेराडोना 'ड्रिब्लिंग का बादशाह' (Dribbling King) बुलाते हैं। दुनिया उनकी प्रतिभा की कायल है और उन्हें "जन्मजात जादूगर" मानती है। कम कद (5 फीट 7 इंच) और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण उनकी ड्रिब्लिंग बेजोड़ है। गेंद उनके पैरों से इस तरह चिपक कर चलती है मानो कोई चुंबक हो। मिड फील्ड पर गेंद मिल जाने के बाद उन्हें गोलपोस्ट तक ले जाने में उसे रोक सकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वह सामने खड़े विपक्षी खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरों की तुलना में कम से कम तीन सेकंड पहले भांप जाते हैं।मेसी सिर्फ एक महान गोल-स्कोरर नहीं हैं, बल्कि वे खेल के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्लेमेकर भी हैं। उनके पास मैदान के विजन को भांपने और सटीक पास देने की गजब की क्षमता है।
वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कड़ी मेहनत, कड़े अनुशासन और शारीरिक शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हैं। 6 फीट 2 इंच लंबे रोनाल्डो एक "परफेक्ट एथलीट" हैं। उनकी गति, हवा में अविश्वसनीय रूप से कूदने की क्षमता और दोनों पैरों से शक्तिशाली शॉट मारने का हुनर उन्हें एक घातक स्ट्राइकर बनाता है। रोनाल्डो ने अपनी फिटनेस को इस स्तर पर बनाए रखा है कि 41 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी वे शीर्ष स्तर पर लगातार गोल कर रहे हैं।
यदि आपको शुद्ध फुटबॉल कौशल, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ड्रिब्लिंग और मिडफील्ड से खेल को नियंत्रित करने की क्षमता पसंद है, तो आपके लिए लियोनेल मेसी सर्वकालिक महान (GOAT) हैं। लेकिन, यदि आप दबाव के क्षणों में गोल करने की कला (Clutch moments), अटूट मानसिक दृढ़ता और दुनिया की तीन अलग-अलग शीर्ष लीगों (इंग्लैंड, स्पेन, इटली) में खुद को साबित करने की चुनौती को प्राथमिकता देते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेहतर कोई नहीं है।
फुटबॉल प्रशंसकों के रूप में किसी एक को कमतर आंकने के बजाय हमें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमने इन दोनों दिग्गजों को एक ही युग में खेलते और फुटबॉल की परिभाषा को बदलते देखा है।
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