FIFA World Cup: मेसी और रोनाल्डो में कौन है सर्वश्रेष्ठ? दोनों ने अपनी मेहनत से बदल दी फुटबॉल की परिभाषा

दोनों खिलाड़ियों की खेल शैली में जमीन-आसमान का अंतर है, जो उन्हें अपने-अपने तरीके से खास बनाता है। लियोनेल मेसी को बेहतरीन प्लेमेकर हैं। मेसी को दुनिया के महान फुटबॉलर डियोगो मेराडोना 'ड्रिब्लिंग का बादशाह' (Dribbling King) बुलाते हैं। दुनिया उनकी प्रतिभा की कायल है और उन्हें "जन्मजात जादूगर" मानती है। कम कद (5 फीट 7 इंच) और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण उनकी ड्रिब्लिंग बेजोड़ है। गेंद उनके पैरों से इस तरह चिपक कर चलती है मानो कोई चुंबक हो। मिड फील्ड पर गेंद मिल जाने के बाद उन्हें गोलपोस्ट तक ले जाने में उसे रोक सकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वह ​सामने खड़े विपक्षी खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरों की तुलना में कम से कम तीन सेकंड पहले भांप जाते हैं।मेसी सिर्फ एक महान गोल-स्कोरर नहीं हैं, बल्कि वे खेल के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्लेमेकर भी हैं। उनके पास मैदान के विजन को भांपने और सटीक पास देने की गजब की क्षमता है।