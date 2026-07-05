बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया फोन, अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में हो सकती है मीटिंग

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू से फोन कॉल और अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग के साथ ही यह भी कहा कि दोनों के बीच अच्छी बनती है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया कि बॉस कौन हैं, यह बात नेतन्याहू जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि नेतन्याहू नहीं, बल्कि वह खुद सभी फैसले लेते हैं और इज़रायली पीएम के पास उन्हें मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।