अमेरिका ने दफनाया टाइम कैप्सूल, 250 साल बाद यानी 2276 में खोला जाएगा

अमेरिका की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से इन कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ रहा है। यूरोप के बाद अब अमेरिका भी हीटवेव की चपेट में है। राजधानी वाशिंगटन डीसी समेत कई स्थानों पर दर्जनों परेड, संगीत कार्यक्रमों को स्थगित या उनके समय में बदलाव् किया गया है। इसमें वाशिंगटन के नेशनल मॉल में आयोजित ग्रेट अमेरिका स्टेट फेयर भी शामिल है जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी आने वाले थे। सभी 50 राज्यों में लगाए गए मेलों को शुक्रवार दोपहर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अमेरिका में गर्मी के कारण बिजली ग्रिडों पर दबाव बढ़ गया है। न्यूयॉर्क में ही शुक्रवार दोपहर को 17,000 ग्राहकों को बिजली नहीं मिल सकी। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार शुक्रवार को 18.5 करोड़ आबादी भीषण गर्मी की चेतावनी के दायरे में थी, जिसकी संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। कई स्थानों पर हीट डोम इफेक्ट देखा जा रहा है।