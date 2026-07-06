Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting: अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले बढ़ी गतिविधियां, वैदेही भवन पहुंचे कृष्ण मोहन और राजेंद्र सिंह ‘पंकज’

Ayodhya Ram Mandir
Shri Ram Janmabhoomi Trust: धार्मिक नगरी अयोध्या में आज का दिन बेहद सरगर्मियों भरा साबित हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दोपहर 3:00 बजे होने वाली बेहद महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले, राम मंदिर परिसर के बाहर अचानक रणनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी कृष्ण मोहन और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के केंद्रीय सचिव राजेंद्र सिंह 'पंकज' अचानक वैदेही भवन पहुंचे हैं।
वैदेही भवन में इस समय ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ठहरे हुए हैं। शीर्ष नेताओं का इस तरह बैठक से ठीक पहले स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज के पास पहुंचना इस बात का साफ संकेत है कि आज की महाबैठक में कुछ असाधारण होने जा रहा है। बंद कमरे में चल रही इस मुलाकात को बेहद गोपनीय और रणनीतिक माना जा रहा है, जिसने अयोध्या से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा बढ़ा दिया है।
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