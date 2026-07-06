Ayodhya Ram Mandir Trust Meeting: अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले बढ़ी गतिविधियां, वैदेही भवन पहुंचे कृष्ण मोहन और राजेंद्र सिंह ‘पंकज’

वैदेही भवन में इस समय ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ठहरे हुए हैं। शीर्ष नेताओं का इस तरह बैठक से ठीक पहले स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज के पास पहुंचना इस बात का साफ संकेत है कि आज की महाबैठक में कुछ असाधारण होने जा रहा है। बंद कमरे में चल रही इस मुलाकात को बेहद गोपनीय और रणनीतिक माना जा रहा है, जिसने अयोध्या से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा बढ़ा दिया है।