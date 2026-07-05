‘पैसे की नहीं आस्था की चोरी’, चढ़ावा विवाद पर मौलाना साजिद रशीदी का तंज कहा- आखिर मोहन भागवत चुप क्यों हैं?

राम मंदिर के चढ़ावे में हुई हेराफेरी पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर मोहन भागवत को एक स्पष्ट बयान देना चाहिए था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, "जब मोहन भागवत हर विषय और खासकर मुसलमानों के बारे में बयान देते हैं, तो उन्हें इस मामले पर भी अपनी बात रखनी चाहिए।" साजिद रशीदी ने कहा कि यह कोई छोटा मामला नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठगा गया है। उन्होंने साफ कहा कि मैं इसे सिर्फ पैसे की चोरी नहीं मानता बल्कि यह सीधे तौर पर आस्था की चोरी है और इस पर संघ प्रमुख को जवाब देना चाहिए।