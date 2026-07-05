राम मंदिर चंदा चोरी विवाद: चंपत राय के पक्ष में अयोध्या संत समाज, इस्तीफे का किया विरोध

राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच एसआईटी और पुलिस कर रही है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी अविनाश शुक्ला की पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि उसने चोरी के पैसों से कार खरीदी, गांव में घर बनवाया और अपने भाई को भी बड़ी रकम दी। अविनाश ने बताया कि टिन्नू और सुभाष की मिली-भगत होने की वजह से उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। वहीँ पूर्व गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर को दान दी गई 5 करोड़ रुपए मूल्य की सोने से मढ़ी रामचरितमानस भी गायब हो गई है।