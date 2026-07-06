Amarnath Yatra 2026: बारिश और कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का पांचवां जत्था जम्मू से रवाना

Fifth Batch of Amarnath Pilgrims
Amarnath Yatra latest news: मौसम का मिजाज तल्ख है और आसमान से पानी बरस रहा है, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों की आस्था के आगे कुदरत की ये चुनौतियां भी बौनी साबित हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज सुबह श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पांचवां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक था।
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