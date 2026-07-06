6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Amarnath Yatra 2026: बारिश और कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का पांचवां जत्था जम्मू से रवाना

Jammu to Srinagar Amarnath convoy: बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में मौसम की मार भी भक्तों के कदमों को डिगा नहीं पाई। भारी बारिश और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का कारवां।
less than 1 minute read
Google source verification

जम्मू

image

Manoj Vashisth

Jul 06, 2026

Fifth Batch of Amarnath Pilgrims

Fifth Batch of Amarnath Pilgrims

Amarnath Yatra latest news: मौसम का मिजाज तल्ख है और आसमान से पानी बरस रहा है, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों की आस्था के आगे कुदरत की ये चुनौतियां भी बौनी साबित हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज सुबह श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पांचवां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का जोश देखने लायक था।

यह खबर अभी अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 06:19 am

Published on:

06 Jul 2026 06:19 am

Hindi News / National News / Amarnath Yatra 2026: बारिश और कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का पांचवां जत्था जम्मू से रवाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Karjat Lonavala Landslide: मुंबई-पुणे रेल रूट पर पहाड़ खिसका, पटरियों पर आया मलबा; कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

Heavy rainfall Maharashtra trains
मुंबई

Raipur: रायपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल सहित 112 करोड़ के कार्यों का सीएम साय करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन

Raipur
रायपुर

Punjab Civic Polls: होशियारपुर और जलालाबाद में AAP का दबदबा, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी बढ़त

app party
राष्ट्रीय

कर्नाटक में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अगस्त से पहले नए मंत्रियों को मिल सकती है जिम्मेदारी, 20 पद खाली

DK Shivakumar news
राष्ट्रीय

Mumbai Schools Closed: 6 जुलाई को मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद, BMC ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

mumbai news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.