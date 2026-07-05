Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या की जगह अब दिल्ली में मन्थन, क्या चंपत राय पर गिरेगी गाज?

Ram Mandir donation controversy: अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बीच शुरू हुआ जमीन खरीद और चंदे की हेराफेरी का विवाद अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। राम मंदिर डोनेशन में कथित तौर पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों और घोटालों के आरोपों ने हिंदू संगठनों के भीतर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच, विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अपनी बेहद महत्वपूर्ण 'केंद्रीय प्रबंध समिति' (सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी) की बैठक का स्थान अचानक बदल दिया है। पहले यह बैठक रामनगरी अयोध्या में होनी तय थी, लेकिन अब इसे देश की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है।