राम मंदिर चंदा विवाद: VHP ने केजरीवाल-प्रियंका के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- झूठे आरोप लगाने वालों को समन भेजे पुलिस

VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, AAP सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जैसे नेताओं ने राम जन्मभूमि मंदिर में कथित दान गबन को लेकर सार्वजनिक बयान दिए हैं। VHP का कहना है कि इन बयानों में कुछ विशेष आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संबंधित नेताओं के पास इस मामले से जुड़ी जानकारी हो सकती है। इसी आधार पर संगठन ने इन सभी से पूछताछ की मांग की है।