राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास ने प्यार के लिए एक झटके में छोड़ दी थी सिगरेट-पान की लत, पहली नजर में दिल हार बैठे थे

Ram Vilas Paswan Jayanti: लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज जयंती है। देश के दलित नेताओं में उनका नाम शुमार था। उन्हें भारतीय राजनीति का ‘मौसम वैज्ञानिक’ कहा जाता था। वे सियासी हवाओं के रूख को पहले ही भांप लेते थे और उसी के अनुसार अपना फैसला भी लेते थे। रामविलास पासवान लगभग हर सरकार में मंत्री रहे हैं। राजनीति में कहानियां लिखने वाले रामविलास पासवान की प्रेम कहानी भी किसी से छुपी नहीं है। कैसे उन्होंने प्रेमिका के कहने पर सिगरेट और शराब छोड़ दी थी।