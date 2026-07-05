Government Action Against Meta: सरकार ने मेटा को थमाया अल्टीमेटम, इंस्टाग्राम पर विज्ञापन बंद करने के निर्देश!

Meta Instagram CSEAM notice
Meta Instagram CSEAM notice: इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली और बेहद गंभीर खबर सामने आई है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी 'मेटा' (Meta) के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मेटा को एक कड़ा नोटिस जारी किया है।
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