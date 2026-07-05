5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Government Action Against Meta: सरकार ने मेटा को थमाया अल्टीमेटम, इंस्टाग्राम पर विज्ञापन बंद करने के निर्देश!

Instagram Child Sexual Abuse Content: सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इंस्टाग्राम पर चल रहे पेड विज्ञापनों में बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट (CSEAM) मिलने के बाद भारत सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। जानिए कैसे तकनीकी दिग्गज मेटा सरकार के इस कड़े रुख के बाद बैकफुट पर आ गई है।
less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Jul 05, 2026

Meta Instagram CSEAM notice

Meta Instagram CSEAM notice

Meta Instagram CSEAM notice: इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली और बेहद गंभीर खबर सामने आई है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी 'मेटा' (Meta) के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मेटा को एक कड़ा नोटिस जारी किया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jul 2026 12:00 pm

Published on:

05 Jul 2026 12:00 pm

Hindi News / National News / Government Action Against Meta: सरकार ने मेटा को थमाया अल्टीमेटम, इंस्टाग्राम पर विज्ञापन बंद करने के निर्देश!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Pandavani Teejan Bai Death: पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, लंबे समय से चल रही थीं बीमार

Pandavani legend Teejan Bai
मनोरंजन

राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास ने प्यार के लिए एक झटके में छोड़ दी थी सिगरेट-पान की लत, पहली नजर में दिल हार बैठे थे

Ram Vilas Paswan first meeting with Reena
राष्ट्रीय

भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई की बात गलत, केंद्र सरकार बोली- जब ऑफर ही नहीं दिया, तो इनकार का सवाल कहां?

E20 petrol
राष्ट्रीय

'टुकड़े-टुकड़े हो रही TMC, केवल बुआ-भतीजे की पार्टी बचेगी', चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर शाहनवाज हुसैन का तंज

राष्ट्रीय

Ram Temple Donation Row: “सदाचार का सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद रंगे हाथों पकड़े गए”, जयराम रमेश का तीखा वार

Jairam Ramesh Ram Temple allegations
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.