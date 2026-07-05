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भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई की बात गलत, केंद्र सरकार बोली- जब ऑफर ही नहीं दिया, तो इनकार का सवाल कहां?

E20 petrol to Bhutan clarification: केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भूटान को E20 पेट्रोल की आपूर्ति से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई पेशकश या निर्यात प्रस्ताव कभी नहीं दिया गया।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Jul 05, 2026

E20 petrol

E20 पेट्रोल (सांकेतिक तस्वीर)

E20 Petrol: केंद्र सरकार ने भूटान को E20 पेट्रोल देने की खबरों पर अपनी स्थिति साफ़ की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान जारी करके उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि भारत ने भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था और पड़ोसी देश ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में भूटान को E20 पेट्रोल की सप्लाई के बारे में चल रही खबरें पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। भारत की किसी भी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से न तो ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार किया गया और न भूटान सरकार के सामने पेश किया गया। जब भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था, तो भूटान द्वारा इसे अस्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

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Updated on:

05 Jul 2026 11:51 am

Published on:

05 Jul 2026 11:50 am

Hindi News / National News / भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई की बात गलत, केंद्र सरकार बोली- जब ऑफर ही नहीं दिया, तो इनकार का सवाल कहां?

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