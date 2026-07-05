Ram Temple Donation Row: “सदाचार का सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद रंगे हाथों पकड़े गए”, जयराम रमेश का तीखा वार

Jairam Ramesh Ram Temple allegations
Jairam Ramesh Ram Temple Allegations: अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और उसके भव्य उद्घाटन को लेकर देश भर में भारी उत्साह देखा गया था, लेकिन अब इसी पावन धाम के नाम पर एकत्र किए गए दान को लेकर एक नया और बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए 'चंदा चोरी' का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से कराने की मांग की है।
कांग्रेस नेता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में धोखेबाज लोग शामिल हैं। इसलिए RSS का रुख सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस 'भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए' की तरह है। संघ ने देश-दुनिया के सामने सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश में दिखावटी प्रतिक्रिया दी है।
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