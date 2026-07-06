Ram Mandir donation Theft: गोपाल नागरकट्टे ने दी जानकारी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज की बैठक अब मंदिर परिसर में होगी

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust Meeting: श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े विकास कार्यों, भविष्य की योजनाओं और प्रशासनिक विषयों पर विचार-विमर्श के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर अंतिम समय में एक अहम बदलाव किया गया है। पहले यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका आयोजन श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य गोपाल नागरकट्टे ने बैठक के स्थान में बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में शुरू होगी।

