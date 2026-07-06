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Ram Mandir donation Theft: गोपाल नागरकट्टे ने दी जानकारी, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज की बैठक अब मंदिर परिसर में होगी

अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक मंदिर परिसर में होगी। पहले यह बैठक मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित थी, लेकिन स्थान बदल दिया गया।
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अयोध्या

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Ritesh Singh

Jul 06, 2026

अंतिम समय में बदला स्थान, अब मंदिर परिसर में होगी चर्चा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

अंतिम समय में बदला स्थान, अब मंदिर परिसर में होगी चर्चा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust Meeting:  श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े विकास कार्यों, भविष्य की योजनाओं और प्रशासनिक विषयों पर विचार-विमर्श के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर अंतिम समय में एक अहम बदलाव किया गया है। पहले यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका आयोजन श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य गोपाल नागरकट्टे ने बैठक के स्थान में बदलाव की पुष्टि करते हुए बताया कि बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में शुरू होगी।

अंतिम समय में बदला बैठक का स्थान

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठकों को हमेशा विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनमें मंदिर निर्माण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट के प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा होती है। इस बार भी बैठक पहले मणिराम दास छावनी में आयोजित की जानी थी, लेकिन बाद में निर्णय लेते हुए इसे सीधे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। बैठक स्थल में इस बदलाव को प्रशासनिक सुविधा और कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंदिर परिसर में होगी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा

बैठक के दौरान मंदिर परिसर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, परिसर के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था, दर्शन प्रणाली तथा आगामी धार्मिक आयोजनों की तैयारियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हो सकता है। ट्रस्ट समय-समय पर मंदिर से जुड़े विभिन्न विषयों पर निर्णय लेकर उन्हें अमलीजामा पहनाता रहा है, इसलिए इस बैठक पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

निर्माण कार्यों की प्रगति पर रहेगा विशेष फोकस

श्री राम जन्मभूमि मंदिर देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं में से एक है। मंदिर परिसर में विभिन्न चरणों में निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। ट्रस्ट की बैठक में निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, निर्धारित समयसीमा, तकनीकी प्रगति और आगामी चरणों की रूपरेखा पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है।

श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता

अयोध्या में प्रतिदिन देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट का लगातार प्रयास है कि दर्शन व्यवस्था सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे। बैठक में पार्किंग, पेयजल, प्रतीक्षालय, स्वच्छता, यातायात समन्वय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में भी चर्चा होने की संभावना है। श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ट्रस्ट लगातार नई व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है।

धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रत्येक बैठक धार्मिक, प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ट्रस्ट के सदस्य मंदिर के संचालन, वित्तीय प्रबंधन, विकास परियोजनाओं तथा भविष्य की योजनाओं पर सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। इसी कारण इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का प्रभाव मंदिर परिसर के विकास और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं पर भी दिखाई देता है।

अयोध्या के विकास से भी जुड़ी हैं अपेक्षाएं

श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। धार्मिक पर्यटन में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। ट्रस्ट की बैठकों में मंदिर परिसर के साथ-साथ व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया जाता रहा है। ऐसे में इस बैठक से भी कई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।

सभी की निगाहें बैठक के फैसलों पर

दोपहर तीन बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में होने वाली इस बैठक पर संत समाज, श्रद्धालुओं और स्थानीय प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। बैठक के बाद ट्रस्ट द्वारा लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी जारी किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि मंदिर परिसर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और आगामी कार्ययोजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन सकती है। ऐसे में आज की यह बैठक केवल ट्रस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखती है।

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Updated on:

06 Jul 2026 08:29 am

Published on:

06 Jul 2026 08:24 am

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