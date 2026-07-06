Ayodhya Ramlala Temple News: रामलला मंदिर चोरी पर महंत नृत्य गोपाल दास की नाराजगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

Mahant Nritya Gopal Das
Mahant Nritya Gopal Das: अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां पूरा देश राममय है, वहीं हाल ही में रामलला सरकार मंदिर में हुई एक चोरी की घटना ने संतों और भक्तों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस दुस्साहसिक वारदात पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष, महंत नृत्य गोपाल दास का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस घटना पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए सीधे तौर पर दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की मांग की है जो एक मिसाल बन सके।
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