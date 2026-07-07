राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला! चंपत राय को लेकर बैठक में हुआ मंथन, महंत दिनेंद्र दास ने कहा- ‘कोई गलती नहीं मिली’

राम मंदिर ट्रस्ट बैठक के बाद बड़ा बयान, चंपत राय के समर्थन में उतरे महंत दिनेंद्र दास
Ayodhya Ram Mandir Latest News: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद राम मंदिर से जुड़े बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इस बैठक को लेकर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि बैठक में रामलला से जुड़े सभी बड़े लोग शामिल हुए थे। वहां जो भी बातचीत हुई, उसके बाद चंपत राय को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है।
महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि मुझे चंपत राय की तरफ से कोई गलती नजर नहीं आई। जो भी बातें हुई, उससे लोगों को दुख जरूर पहुंचा है, लेकिन अब पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय है।
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