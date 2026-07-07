Ram Janmabhoomi Trust: राम मंदिर ट्रस्ट में ‘इस्तीफों’ पर बवाल: सपा सांसद बोले-‘अंग्रेज चले गए, हम अब भी धर्म में उलझे हैं, ऐसे कैसे बढ़ेगा देश?

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति के सवाल पर SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कहते हैं, 'देखिए, हमने हमेशा यही कहा है कि किसी दूसरे समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। सुधार लाने के कई तरीके हैं। जब ये नियम बनाए जा रहे थे, तब हमने JPC के सामने भी यह बात कही थी। हालांकि, सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए इन्हें मंजूरी दे दी। तब से, कानून के शासन की अनदेखी करते हुए और संविधान को दरकिनार कर सैकड़ों मस्जिदें गिरा दी गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब किसी देश में कानून का शासन खत्म हो जाता है, तो इंसानियत मर जाती है, न्याय खत्म हो जाता है, देश की तरक्की रुकने लगती है और उसकी एकता-अखंडता कमजोर हो जाती है…"