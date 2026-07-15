US Iran War Latest News: अमेरिकी नाकेबंदी फेल करने को ईरान ने चला ‘सीक्रेट गेम प्लान’, थर्राए कुवैत-बहरीन

Kuwait Missile Attack: खाड़ी देश (Gulf Region) इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर सख्त समुद्री नाकेबंदी (Naval Blockade) लागू करने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसके पास अमेरिकी चक्रव्यूह को तोड़ने के कई मजबूत और अचूक रास्ते मौजूद हैं। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में रॉकेट और ड्रोन हमलों की झड़ी लग गई है, जिससे कुवैत और बहरीन जैसे देशों में युद्ध का खौफ पैदा हो गया है।