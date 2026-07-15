ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की डोनाल्ड ट्रंप को दो-टूक – ‘अपनी मातृभूमि के हर इंच की करेंगे रक्षा’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीज़फायर खत्म हो गया है और साथ ही शांति समझौता भी रद्द हो गया है। इसके साथ ही एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे मिडिल ईस्ट (Middle East) में स्थिति गंभीर हो गई है। पिछले हफ्ते लगातार दो दिन ईरान पर हमलों के बाद अब अमेरिकी सेना ने पिछली तीन रात फिर हवाई हमले करते हुए ईरान को दहलाया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान भी कुवैत (Kuwait) और बहरीन (Bahrain) के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में भी जहाजों पर हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं । ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका की सेना ने ईरान की ज़्यादातर सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) ने पलटवार किया है।