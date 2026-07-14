रूस के बड़े ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक, विस्फोट के बाद लगी आग

रूसी सेना ने जो यूक्रेनी ड्रोन जब्त किए हैं वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (EW) के प्रभाव का सामना करने वाले न्यूरल नेटवर्क कंट्रोल मॉड्यूल और एक किलो से ज्यादा विस्फोटक वाले वारहेड से लैस थे। ये मॉड्यूल ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और स्वीडन के थे। FSB ने कहा कि पहले से मिली खुफिया जानकारी की मदद से हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई, आरोपियों और उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया।