यूक्रेन की पीएम यूलिया स्वेरिदेंको के इस्तीफे पर संसद की मुहर, 258 सांसदों ने पक्ष में किया मतदान

Yulia Svyrydenko resignation: रूस के साथ चल रही जंग के बीच यूक्रेन की संसद ने प्राइम मिनिस्टर यूलिया स्वेरिदेंको का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। स्वेरिदेंको का इस्तीफा मंजूर करने के प्रस्ताव को सांसदों का जबरदस्त समर्थन मिला। कुल 258 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जो प्रस्ताव को पास करने के लिए जरूरी 226 वोटों के साधारण बहुमत से कहीं ज्यादा था। इस फैसले के साथ ही यूलिया स्वेरिदेंको का लगभग एक साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, उन्होंने जुलाई 2025 में पद संभाला था।