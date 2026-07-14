इजरायल ने अपने कट्टर दुश्मन अहमदीनेजाद को ही ईरान का अगला नेता बनाने की कोशिश की? रिपोर्ट में बड़ा दावा

Iran Israel Intelligence Report: अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल ने कई वर्षों तक एक गुप्त अभियान चलाया, जिसमें ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को अपने संभावित खुफिया स्रोत (इंटेलिजेंस एसेट) और भविष्य में ईरान में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में संभावित नेता के रूप में तैयार करने की कोशिश की। अखबार ने यह रिपोर्ट इजरायली और ईरानी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित की है।