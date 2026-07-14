ओमान के पास समंदर में धमाका, तेल के जहाजों पर मिसाइल से हमला, खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव

इस बीच, यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी एक अलग सूचना जारी की है। एजेंसी के अनुसार, 13 जुलाई को ओमान के लिमाह (Limah) से लगभग 13 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में एक तेल टैंकर मिसाइल की चपेट में आया। UKMTO के मुताबिक, यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट से दक्षिणी मार्ग के जरिए बाहर निकल रहा था। इससे पहले एजेंसी ने ओमान के कलहात (Qalhat) से करीब 40 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में एक अन्य टैंकर के किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने की भी सूचना दी थी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि UKMTO जिन दोनों घटनाओं का जिक्र कर रहा है, वे यूएई द्वारा बताए गए उन्हीं दो टैंकरों से जुड़ी हैं या नहीं।