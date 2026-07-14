दक्षिणी लेबनान में 2 पायलट जोन लागू करने को तैयार इजरायल, हिज़्बुल्लाह के पीछे हटते ही लेबनानी सेना संभालेगी पूरा कंट्रोल

Lebanon pilot zones: इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने कहा है कि उनका देश लेबनान में दो पायलट जोन लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इटली में होने वाली बातचीत से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।विदेश मंत्री गिडियन सार के अनुसार, इस समझौते के तहत एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस योजना में दो तय पायलट जोन से हिज़्बुल्लाह लड़ाकों और उनके तमाम सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से पीछे हटा लिया जाएगा। हिज़्बुल्लाह के पूरी तरह हटने के तुरंत बाद, लेबनानी सेना इन दोनों इलाकों का पूरा प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी।