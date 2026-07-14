ईरान को बेंजामिन नेतन्याहू की सख्त चेतावनी, कहा- इस बार हमले का जवाब और जबरदस्त होगा

इस बीच, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कहा कि पुराने दिनों में कोई भी इजराइल पर हमला करके बच जाता था, लेकिन अब वो समय चला गया। इजराइल की सेना तैयार है और कोई भी हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने इरान की न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमता को बड़ा खतरा बताया है।