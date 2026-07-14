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Ukraine Rafale Deal: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा दांव, फ्रांस से खरीदेंगे 16 राफेल लड़ाकू विमान

Ukraine Rafale Deal: यूक्रेन 16 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। फ्रांस और इटली की मदद से मिसाइलें भी बनाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नई रक्षा साझेदारी का बड़ा ऐलान किया।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 14, 2026

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Ukraine Rafale Deal: यूक्रेन ने अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की हैकि यूक्रेन को स्कैल्प क्रूज मिसाइल, एएएसएम गाइडेड बम और एस्टर-30 मिसाइल बनाने का लाइसेंस मिलेगा। उन्होंने बताया कि यूक्रेन दुनिया का पहला देश होगा जिसे नई पीढ़ी की सैम/टी एनजी वायु रक्षा प्रणाली मिलेगी। फ्रांस इस साल के अंत तक यूक्रेन को सैम/टी की दो अतिरिक्त बैटरियां भी देगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन 16 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। इन विमानों के लिए पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण इसी साल फ्रांस में शुरू होगा। इसके बाद पहले चार राफेल लड़ाकू विमान यूक्रेन की वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे।

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Updated on:

14 Jul 2026 08:00 pm

Published on:

14 Jul 2026 08:00 pm

Hindi News / World / Ukraine Rafale Deal: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा दांव, फ्रांस से खरीदेंगे 16 राफेल लड़ाकू विमान

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