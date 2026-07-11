‘एक कमरे में ही था बेडरूम, किचन और बाथरूम’, दंगों में हो गई थी फैक्ट्री खत्म, कॉमेडियन राजीव ठाकुर का छलका दर्द

एक कमरे के घर में बड़े होने, सिर्फ एक 40-वाट के बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सफलता पाने से पहले बहुत कम साधनों में गुज़ारा करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि बचपन की यादें आज भी उनकी आंखों में आंसू ले आती हैं। उन्होंने कहा, “मेरा सफर ऐसे हालात में शुरू हुआ जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहता। अगर मैं आज लोगों को इसके बारे में बताऊं, तो उनको ये मनगढ़ंत लग सकता है क्योंकि इसे सच साबित करने वाला कोई नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि आपको अपने दर्द को स्टैंड-अप कॉमेडी में बदलना चाहिए। मैं कभी-कभी ऐसा करता भी हूं, लेकिन उन जोक्स को परफॉर्म करते समय भी दर्द इतना असली होता है कि मैं बैकस्टेज रोने लगता हूं। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में कम ही बात करता हूं।”