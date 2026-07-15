15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

भारत-ब्रिटेन में ‘फ्री ट्रेड’ की नई उड़ान: ब्रिटिश एयरवेज बढ़ाएगी चक्कर, सर्दियों से हर हफ्ते उड़ान भरेंगी 70 फ्लाइट्स

ब्रिटिश एयरवेज ने भारतीय बाजार पर अपना भरोसा जताया है। ब्रिटिश एयरवेज के जनरल मैनेजर डेविड राइट ने बताया कि कंपनी आगामी सर्दियों के शेड्यूल से भारत के लिए अपनी साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 63 से बढ़ाकर 70 करने जा रही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Jul 15, 2026

British Airways

India-UK FTA। Photo ANI

India-UK FTA : नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) बुधवार से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस बीच ब्रिटिश एयरवेज ने भारतीय बाजार पर अपना भरोसा जताया है। ब्रिटिश एयरवेज के जनरल मैनेजर डेविड राइट ने बताया कि कंपनी आगामी सर्दियों के शेड्यूल से भारत के लिए अपनी साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 63 से बढ़ाकर 70 करने जा रही है।

'व्यापार के साथ मजबूत होंगे सांस्कृतिक रिश्ते'

डेविड राइट ने इस मुक्त व्यापार समझौते को एक 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' बताते हुए कहा कि भारत हमारे लिए वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। हम भारत के साथ अपने दशकों पुराने रिश्तों को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। एक विमानन कंपनी के रूप में हम भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक समुदाय, ग्राहकों और आम लोगों को जोड़ने का काम जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते का असर सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं दिखेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों का आपसी संपर्क और मजबूत होगा।

आर्थिक संबंध होंगे मजबूत: पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के भारत-यूके सीईटीए के लागू होने की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कोट करते हुए लिखा, 'यह भारत-यूनाइटेड किंगडम साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। सीईटीए और 'सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट' के लागू होने से हमारे आर्थिक संबंध और भी गहरे होंगे। ये समझौते मिलकर हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं को हमारे लोगों के लिए ठोस अवसरों में बदलेंगे। सीईटीए से हमारे किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई को नई गति मिलेगी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को यूके के बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सेवाओं और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग भी बढ़ेगा, साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा।

पीएम ने आगे कहा कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट से यूके में कुछ समय के लिए काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को बहुत मदद मिलेगी और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। यह पल हमारे लोकतंत्रों के बीच भरोसे और व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश और इनोवेशन पर आधारित भविष्य केंद्रित साझेदारी बनाने के हमारे संकल्प को दिखाता है। भारत और यूके मिलकर साझा समृद्धि के लिए काम करते रहेंगे।

दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है यह समझौता

वहीं, गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ यह समझौता, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है। इससे देश के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को यूके में जीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जो कि भारत की 100 प्रतिशत ट्रेड वैल्यू को कवर करता है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, इस व्यापार समझौते से कपड़ा, चमड़े, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग का सामान, समुद्री उत्पाद, केमिकल, प्रोसेस्ड फूड जैसे सेक्टर्स के साथ-साथ एमएसएमई, किसानों और मैन्युफैक्चरर्स को निर्यात के बड़े मौके मिलेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

Updated on:

15 Jul 2026 03:31 pm

Published on:

15 Jul 2026 03:26 pm

Hindi News / Business / भारत-ब्रिटेन में ‘फ्री ट्रेड’ की नई उड़ान: ब्रिटिश एयरवेज बढ़ाएगी चक्कर, सर्दियों से हर हफ्ते उड़ान भरेंगी 70 फ्लाइट्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Shree Cement Share Price: ABB India, CG Power समेत इन 5 कंपनियों के शेयर उछले, जानिए कितनी है शेयर प्राइस

Nifty Next-50 Gainers
कारोबार

Adani Power Share Price: Adani Energy, Adani Green और वेदांता के शेयर फिसले, जानिए कितनी आई गिरावट

Nifty Next Fifty Share Fall List
कारोबार

HDFC Life Share Price: SBI Life, UltraTech समेत इन 5 शेयरों में तेजी, जानिए 1 महीने का रिटर्न

Nifty-50 Top Gainers List
कारोबार

TCS Share Price: Infosys, Wipro और Tech Mahindra के शेयरों में आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Nifty-50 top Losers Share list
कारोबार

Crude Oil में लगातार तेजी जारी, क्या फिर से 100 डॉलर पार जाएगा कच्चा तेल? चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Prices
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.