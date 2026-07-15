Adani Power Share Price: Adani Energy, Adani Green और वेदांता के शेयर फिसले, जानिए कितनी आई गिरावट

Adani Green Energy Share Price Fall: शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान के साथ ट्रेड करता दिखा। कारोबारी सत्र के दौरान दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स में करीब 495 अंकों और निफ्टी नेक्स्ट-50 में 519 अंकों या 0.72 फीसदी की तेजी देखने को मिली लेकिन इस तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट-50 के कई प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इनमें पावर सेक्टर की अडानी पावर, रिन्यूएबल एनर्जी की अडानी ग्रान एनर्जी, ट्रांसमिशन एवं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, मेटल एवं माइनिंग कंपनी वेदांता और FMCG कंपनी वरुण बेवरेजेज शामिल हैं।