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Adani Power Share Price: Adani Energy, Adani Green और वेदांता के शेयर फिसले, जानिए कितनी आई गिरावट

Adani Energy Solutions Share Price Down: बुधवार को शेयर बाजार की तेजी के बावजूद अडानी ग्रुप के प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इनमें अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड और वरुण बेवरेजेज के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 15, 2026

Nifty Next Fifty Share Fall List

Vedanta के शेयर में गिरावट आई है। (फोटो: AI)

Adani Green Energy Share Price Fall: शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान के साथ ट्रेड करता दिखा। कारोबारी सत्र के दौरान दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स में करीब 495 अंकों और निफ्टी नेक्स्ट-50 में 519 अंकों या 0.72 फीसदी की तेजी देखने को मिली लेकिन इस तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट-50 के कई प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इनमें पावर सेक्टर की अडानी पावर, रिन्यूएबल एनर्जी की अडानी ग्रान एनर्जी, ट्रांसमिशन एवं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, मेटल एवं माइनिंग कंपनी वेदांता और FMCG कंपनी वरुण बेवरेजेज शामिल हैं।

कंपनीकारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्च स्तर52 सप्ताह का निचला स्तर
Adani Power2.86% 4,23,761.88254.20110.45
Adani Green Energy2.29% 2,58,178.391,631.50765.00
Vedanta1.72% 1,02,901.86795.00262.35
Varun Beverages0.87% 1,57,673.60555.80381.00
Adani Energy Solutions0.76% 2,01,719.381,713.90744.90

अडानी पावर (Adani Power Share Price)

कारोबारी सत्र के दौरान दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर इसका शेयर 2.86 फीसदी या 6.47 रुपये की गिरावट के साथ 219.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 1.49 फीसदी, 1 महीने में -0.37 फीसदी और 1 साल में 80.64 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share Price)

आज 12 बजकर 23 मिनट पर अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 2.29 फीसदी या 36.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,567.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 4.19 फीसदी, 1 महीने में 5.74 फीसदी और 1 साल में 51.75 फीसदी का रिटर्न दिया है।

वेदांता शेयर (Vedanta Share Price)

वेदांता का शेयर दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर 1.72 फीसदी या 4.60 रुपये की गिरावट के साथ 263.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -3.36 फीसदी, 1 महीने में -13.01 फीसदी और 1 साल में -41.52 फीसदी का रिटर्न दिया है।

वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages Share Price)

आज 12 बजकर 26 मिनट पर वरुण बेवरेजेज का शेयर 0.87 फीसदी या 4.10 रुपये की गिरावट के साथ 466.15 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -1.77 फीसदी, 1 महीने में -13.84 फीसदी और 1 साल में -0.78 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अडानी एनर्जी (Adani Energy Solutions Share Price)

दोपहर 12 बजकर 28 मिनट पर इसका शेयर 0.76 फीसदी या 12.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,677.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 1.36 फीसदी, 1 महीने में 12.47 फीसदी और 1 साल में 90.74 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

15 Jul 2026 01:37 pm

Published on:

15 Jul 2026 01:37 pm

Hindi News / Business / Adani Power Share Price: Adani Energy, Adani Green और वेदांता के शेयर फिसले, जानिए कितनी आई गिरावट

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