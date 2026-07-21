Sonam Wangchuk Health : सोनम वांगचुक का ब्लड शुगर और पोटैशियम लेवल गिरा, इनकी कमी से शरीर को क्या हो सकता है नुकसान?

शरीर में सीरम मे पोटैशियम का सामान्य स्तर 3.5–5.0 mEq/L होता है। इससे नीचे जाने की स्थिति को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। सीरम में पोटैशियम का स्तर 2.5 mEq/L या उससे कम होने को मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है। सोनम वांगचुक के शरीर में पोटैशियम का स्तर 2.9 mEq/L तक पहुंच चुका है, जो खतरे के करीब है। लंबे उपवास में लीवर-ग्लाइकोजन 24 घंटे में खत्म हो जाता है, फिर शरीर वसा और अंततः मांसपेशी-प्रोटीन तोड़ने लगता है, जिससे कीटोन बनने लगता है और वजन तेज़ी से गिरने लगता है। ऐसा ही वांगचुक के मामले में हो रहा है। उनका कीटोन बढ़ रहा है और शरीर का वजन कम होने लगा है।