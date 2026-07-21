जब जनता का गुस्सा संसद के दरवाजे तक पहुंचा, भारत के उन आंदोलनों की कहानी जिन्होंने इतिहास बदला

7-13 अगस्त 1990 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। इसके खिलाफ पूरे उत्तर भारत में हिंसक विरोध भड़क उठा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी आंदोलन का केंद्र बन गए। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी के आत्मदाह प्रयास ने पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक इस दौर में 200 से ज़्यादा युवाओं ने आत्मदाह की कोशिश की, जिनमें से 62 की मौत हो गई। आंदोलन के बावजूद सरकार पीछे नहीं हटी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 16 नवंबर 1992 को इंद्रा साहनी मामले में अदालत ने 27% आरक्षण को बरकरार रखा, साथ ही 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा तय की। यह आंदोलन विरोध के बावजूद नीति में बदलाव न कर पाने और अदालत के जरिए मध्यम रास्ता निकलने का उदाहरण है।