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राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह के साले थे जसपाल राणा, जिनकी हुई मौत

Jaspal Rana died Nodia News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह के साले का निधन हो गया। जानिए जसपाल राणा के बारे में।

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नोएडा

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Harshul Mehra

Jun 12, 2026

Jaspal Rana brother in law of BJP MLA Pankaj Singh from Noida died

विधायक पंकज सिंह के साले जसपाल राणा का निधन। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Jaspal Rana died Nodia News: देश के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा के निधन की खबर से खेल जगत, राजनीतिक क्षेत्र और उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया और भारतीय शूटिंग को नई पहचान दिलाई।

राजनाथ सिंह के परिवार से था संबंध

जसपाल राणा का संबंध केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के परिवार से भी था। वह नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह जोकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं उनके साले थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही परिवार में शोक का माहौल व्याप्त हो गया। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और खेल संगठनों से जुड़े लोगों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।

कम उम्र में बनाई थी अंतरराष्ट्रीय पहचान

उत्तराखंड में जन्मे जसपाल राणा ने बेहद कम उम्र में निशानेबाजी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। उन्होंने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए अनेक पदक जीते। अपने लंबे खेल करियर में उन्होंने सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल कर भारतीय खेल इतिहास में विशेष स्थान बनाया।

कोच के रूप में भी दिया बड़ा योगदान

खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल करने के बाद जसपाल राणा ने कोच की भूमिका में भी भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। उनके मार्गदर्शन में कई युवा निशानेबाजों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। खेल के प्रति उनका समर्पण, अनुशासन और देशभक्ति हमेशा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही।

म्यूनिख से लौटने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत के पिस्टल शूटर्स के हाई-परफॉर्मेंस कोच के रूप में कार्यरत जसपाल राणा को म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप से लौटते समय बेचैनी महसूस हुई थी। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था।

NRAI ने की निधन की पुष्टि

12 जून को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने जसपाल राणा के निधन की आधिकारिक पुष्टि की। उनके निधन की खबर सामने आते ही खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई और देशभर से श्रद्धांजलि संदेश आने लगे।

भारतीय खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति

खेल विशेषज्ञों का मानना है कि जसपाल राणा जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी और प्रशिक्षक का निधन भारतीय निशानेबाजी के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए समर्पित किया। उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा।

देशभर से दी जा रही श्रद्धांजलि

जसपाल राणा के निधन पर राजनीतिक नेताओं, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और खेल प्रेमियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है।

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Updated on:

12 Jun 2026 02:27 pm

Published on:

12 Jun 2026 01:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह के साले थे जसपाल राणा, जिनकी हुई मौत

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