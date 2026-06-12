राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह के साले थे जसपाल राणा, जिनकी हुई मौत

जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत के पिस्टल शूटर्स के हाई-परफॉर्मेंस कोच के रूप में कार्यरत जसपाल राणा को म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप से लौटते समय बेचैनी महसूस हुई थी। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था।