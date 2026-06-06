‘योगी के राज में यूपी अब बाहुबली से Bio Era की ओर बढ़ा’, राजनाथ सिंह बोले-‘ऑपरेशन सिंदूर’ से दुश्मनों को मिला करारा जवाब

मंच से देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने एक बड़े सैन्य अभियान की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले साल पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले के बाद हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत हमारी जांबाज सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर चुन-चुनकर हमला किया और आतंकियों के साथ-साथ उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सफलता इसलिए मिली क्योंकि भारत के पास अपने स्वदेशी हथियार थे और हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि रक्षा क्षेत्र की तरह ही हमें ऊर्जा, ईंधन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा।