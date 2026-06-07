135 दिनों में 11.84 लाख चालान, हर दिन 9 हजार से ज्यादा पर कार्रवाई; नोएडा में अब बार-बार गलती पर लाइसेंस होगा रद्द

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी से 15 मई के बीच नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कुल 11,84,317 चालान जारी किए गए। यानी औसतन हर दिन 8,741 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा 5,49,553 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने पर काटे गए। इसके अलावा 1,08,449 चालान ओवरस्पीडिंग, 1,06,688 नो-पार्किंग, 88,417 रॉन्ग साइड ड्राइविंग और 33,145 रेड लाइट जंप के मामलों में जारी किए गए। आंकड़े बताते हैं कि दोपहिया चालकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में कार चालक भी यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अब बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।