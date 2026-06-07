दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर: इनोवा ने ऑटो को मारी टक्कर, मंदिर जा रही महिला की मौत; 6 घायल

हादसे में घायल हुए ऑटो ड्राइवर राहुल ने बताया कि रविवार सुबह उनका पूरा परिवार दिल्ली के सीलमपुर इलाके से गुरुग्राम स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए निकला था। सुबह के वक्त जब उनका लोडिंग ऑटो महिपालपुर की ओर जाने वाले राजोकरी फ्लाईओवर से गुजर रहा था, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित इनोवा कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो पूरी तरह अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें बैठे लोग सड़क पर छिटक गए। राहुल के मुताबिक, इनोवा कार चला रहा ड्राइवर बुरी तरह से शराब के नशे में धुत था और बेहद लापरवाही से गाड़ी दौड़ा रहा था।